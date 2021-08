Il Milan a sorpresa è pronto a portare a Milanello Alessandro Florenzi. L’esterno italiano può arrivare in prestito con diritto di riscatto

Alessandro Florenzi si appresta a lasciare la Roma e a sorpresa a vestire la maglia del Milan. Per l’esterno, che non rientra nei piani del club giallorosso, si prospetta una nuova avventura, dopo quella al Psg. I rossoneri avrebbero chiesto il calciatore in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo, in caso di qualificazione in Champions League e in base al numero di partite giocate.

Florenzi ha già detto sì al progetto rossonero, non resta che il via libera da parte della Roma, per un nuovo colpo di Maldini e Massara, che metterebbero a disposizione di Stefano Pioli un calciatore d’esperienza, fresco campione d’Europa, capace di giocare su tutta la fascia destra.

Arrivano conferme, anche, da Milano: le difficoltà a far ritornare Diogo Dalot hanno spinto il Diavolo a cambiare obiettivo. La non convocazione di Andrea Conti, colui che farà posto al nuovo acquisto, fa capire che la trattativa Florenzi può davvero chiudersi a breve.