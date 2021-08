Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | Spunta la data

Calciomercato Juventus: Locatelli potrebbe essere bianconero entro ferragosto. In settimana il nuovo incontro col Sassuolo. Le ultime

Potrebbe essere questa la settimana conclusiva della telenovela Locatelli–Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, nei prossimi giorni è atteso un nuovo incontro con il Sassuolo per provare a portare a termine la trattativa per il trasferimento del centrocampista. Il club neroverde chiede 35 milioni di euro e serve ora un ultimo sforzo economico da parte della Juve. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

È così atteso l’ultimo rilancio da parte dei bianconeri, che come riferito da ‘La Stampa’ puntano a chiudere l’arrivo di Locatelli entro Ferragosto. Potrebbe dunque essere questa la data ultima per il trasferimento del campione d’Europa.