Gigi Buffon a 43 anni ha deciso di ripartire dal Parma e dalla Serie B. Di tanti temi ha parlato l’ex juventino in una lunga intervista

Nonostante i 43 anni Gigi Buffon non si arrende e questa estate, dopo la fine del suo rapporto con la Juventus, ha deciso di ripartire dal suo primo amore, il Parma in Serie B. Di questo e molto altro ha parlato il portierone campione del mondo nel 2006 in una lunga intervista a ‘La Repubblica’: “Prima di decidere ho ascoltato la mente per capire se avevo ancora le energie necessarie alla sfida, poi il cuore, perché senza cuore non puoi vincere neppure a briscola. Tornare a Parma mi emoziona, lì ci sono le radici, è il vestito giusto sulla persona giusta, non il viale spelacchiato di un tramonto”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il retroscena: Marotta rifiuta il bomber

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Ora la trattativa entra nel vivo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Buffon ha quindi detto la sua sulla Juventus e su un eventuale futuro in dirigenza: “La Juve sta benone, gode di ottima salute e ha un grande portiere. Io mi sento un artista e non ho voluto smettere perché credo che un artista coltivi sempre il desiderio di mettere in mostra il gesto, se ancora ne è capace, per appagamento personale e una certa dose di narcisismo. Futuro da dirigente alla Juve? No, non ho nessun accordo per fare qualcosa in società. Torno per la seconda volta in serie B e se ci sono stato a 28 anni, quando ero il portiere di riferimento mondiale, perché non tornarci a 43? Come nel 2006 scelsi la Juventus, oggi ho scelto il Parma. Potrei giocare anche in prima categoria, non cambierebbe il mio valore”.