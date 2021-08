L’addio di Lionel Messi accende i commenti e la fantasia dei tifosi: Inter, Juventus e non solo, tutti sognano la Pulce

Addio al Barcellona. La società spagnola ha annunciato che l’argentino non rinnoverà. Inevitabile che i social si siano fiondati a commentare la notizia. La separazione dopo 21 anni insieme è una svolta storica ed allora i tifosi si scatenano. I tifosi della Juventus (e non solo) lo vedono in bianconero al fianco di Ronaldo, per una coppia da sogno, ma c’è anche chi lo vede all’Inter, nonostante i problemi della società nerazzurra, impegnata ora con la cessione a cifre monstre di Lukaku.

Juventus, Inter e non solo: Messi è ‘chiamato’ in Sudamerica, al Psg, al City. Tutti da oggi possono sognarli, in pochi possono davvero prenderlo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco alcuni tweet su Messi:

I feel like Messi will got to inter Milan — sugargeedy (@sugarisontiktok) August 5, 2021

Amici del #Chelsea, c’è #Messi libero. La considerazione è molto semplice: MA ANCORA CI STATE PENSANDO? NON FATEVELO SCAPPARE! — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 5, 2021

messi va signer à la juventus pour 2 ans avec cristiano 😍😍 oui c mon rêve… — Leo (@owelthesoldier) August 5, 2021