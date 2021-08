Calciomercato, tutto confermato | UFFICIALE: Pellistri all’Alaves

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, l’Alaves ha reso noto di aver prelevato nuovamente Pellistri

Lo scorso 12 maggio vi avevamo raccontato in esclusiva del futuro di Facundo Pellistri, attaccante uruguaiano di proprietà del Manchester United. Tuttavia, dal suo arrivo dal Penarol, ha giocato con la squadra riserve e a gennaio è approdato al Deportivo Alaves fino al 30 giugno 2021. Una scelta rivelatasi poi azzeccata: l’attaccante è stato ben apprezzato dalla dirigenza e dai tifosi.

Ed è per questo che Pellistri proseguirà con l’Alaves, che lo ha ufficialmente prelevato per un altro anno di prestito. Proprio come Calciomercato.it aveva raccontato lo scorso maggio. Il giocatore la ritiene la squadra migliore per continuare il suo processo di crescita. Al Manchester United non c’è spazio, almeno per il momento.