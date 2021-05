Calciomercato, l'Alaves ha le idee chiare | Il futuro di Pellistri

Mancano solo due partite alla fine del campionato per l’Alaves, ma già si pensa al futuro: le ultime su Facundo Pellistri

Qualità tecniche da potenziale craque del calcio mondiale, Facundo Pellistri è stato acquistato l’anno scorso dal Manchester United per circa 8,5 milioni di euro. Dopo i primi mesi passati nella rosa di Solskjaer – dov’è sceso in campo con la squadra riserve dei Red Devils -, l’attaccante uruguagio è approdato nella finestra di mercato di gennaio al Deportivo Alaves, in prestito fino al 30 giugno 2021.

E il futuro di Pellistri è vicino alla definizione. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, Alaves e ‘Red Devils’ hanno quasi definito l’accordo per il rinnovo del prestito fino al giugno 2022. Finora in Liga è sceso in campo per un totale di 444 minuti, non andando mai a segno. Tuttavia, è stato vittima anche di alcuni infortuni che ne hanno pregiudicato il rendimento. Prima di formalizzare il tutto, però, servirà che l’Alavés conquisti l’aritmetica salvezza: l’Huesca terzultimo è a -5, ma ha una partita in meno. In caso di retrocessione, Pellistri dovrebbe far rientro in Inghilterra per valutare nuove opzioni.