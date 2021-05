Torna a parlare Gabriele Gravina. Dalla Juve e la Superlega alla Serie A a 18 squadre: le dichiarazioni del presidente della FIGC

Gabriele Gravina è tornato a parlare a margine di un incontro con il comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti. Tanti i temi trattati dal presidente della FIGC, dal caos Superlega alla Serie A a 18 squadre, fino alla questione stipendi: ecco le sue dichiarazioni.

SUPERLEGA E JUVE – “Juve fuori dalla Serie A? L’iscrizione ha una deadline alla quale non si può derogare. Quando una società si iscrive deve accettare le regole fissate dal nostro statuto. Mi auguro di arrivare a quel momento in maniera amichevole, non forzata. Il campionato italiano ha bisogno di tutte le forze in campo e la Juventus è una società di riferimento. L’auspicio è che ci siano rapporti meno tesi tra Ceferin e Agnelli”.

SERIE A A 18 SQUADRE – “L’idea di una Serie A a 18 squadre è un mio principio fondamentale e sono contento che la Lega di Serie A abbia cominciato a parlarne. Ma il 2024 mi sembra una data lontana”.

STIPENDI – “Il tema degli stipendi dei club è un tema di natura civilistica. Chi pensa che io possa intervenire nell’impedire un accordo tra le parti commette un grave errore. Oggi però siamo ad un punto di chiusura: dobbiamo tirare una linea e capire cosa vuol dire avere assunto impegni che devono essere comunque rispettati entro la chiusura della stagione sportiva”.

RINNOVO MANCINI – “Siamo ad un buon punto, ci stiamo a lavorando. Abbiamo assunto un impegno, prima dell’inizio del ritiro azzurro del 24 maggio in Sardegna avremo l’annuncio ufficiale”.