Terrore dei tifosi dell’Inter per la possibile cessione di Lukaku al Chelsea, la stagione potrebbe essere un flop immediato

Il Chelsea insiste per Lukaku e l’Inter valuta le alternative. Uno dei migliori campioni della Serie A potrebbe già dire addio per trasferirsi in Premier League. La notizia non può essere accolta con ottimismo dai tifosi nerazzurri, che prevedono una stagione molto complicata considerati già gli addii di Hakimi e Conte. Calciomercato.it, attraverso un sondaggio sul profilo Twitter ufficiale, ha chiesto il parere dei tifosi sulle prospettive del club.

Inter, flop immediato con la cessione di Lukaku: il parere dei tifosi

Per il 51,7% dei votanti al sondaggio, le conseguenze della possibile cessione di Lukaku faranno vivere all’Inter un flop immediato nella prossima stagione. Per il 31,8% sarà invece previsto un depotenziamento graduale, mentre solo il 16,6% prevede un rilancio del progetto grazie a giovani innesti.