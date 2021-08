La Uefa ha deciso di aprire un procedimento disciplinare in seguito ai fatti avvenuti prima, durante e dopo Italia-Inghilterra, finale di Euro2020

Italia-Inghilterra non è ancora finita, almeno per la Uefa. Quest’oggi è stata ufficializzata, infatti, la decisione di aprire un procedimento disciplinare. Lo ha comunicato la Uefa in seguito ad “un’indagine condotta sugli eventi che hanno coinvolto i tifosi avvenuti all’interno e intorno allo stadio durante la finale di UEFA EURO 2020 tra le nazionali di Italia e Inghilterra giocata l’11 luglio allo stadio di Wembley”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Kurminowski all’Aarhus | C’è un po’ d’Italia nel mercato estero

Italia-Inghilterra, procedimento contro la Football Association

Il procedimento, fa sapere la Uefa, riguarda la Federcalcio inglese per una potenziale violazione dell’Articolo 16(2)(h) del Regolamento Disciplinare UEFA e concerne la mancanza di ordine o disciplina da parte dei suoi sostenitori .