L’Inter attende Eriksen per conoscerne il prossimo futuro: gli esami diranno se giocherà ancora in Serie A dopo il malore avuto agli Europei

È passato oltre un mese e mezzo da quel Danimarca-Finlandia che aveva tenuto tutti col fiato sospeso agli Europei per le condizioni di Christian Eriksen, vittima suo malgrado di un malore in campo. Attimi di pure paura risolti fortunatamente per il meglio grazie all’aiuto di tutti. Ora da oggi ogni giorno è buono per poter ammirare nuovamente il sorriso del centrocampista dell’Inter sta per tornare a Milano e dunque al club nerazzurro. Come sottolineato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe farlo già oggi o comunque nelle prossime ore con prima tappa ad Appiano per andare a salutare i compagni. Eriksen ripeterà esattamente tutti gli esami cardiologici a cui si è sottoposto a Copenaghen, dopo l’arresto cardiaco per chiarire, circa due mesi dopo, se la miocardite che ha provocato il malore è stata di natura infettiva o meno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, Eriksen torna per decidere il futuro

Se tutto fosse accertato, come evidenziato dalla rosea, Eriksen avrebbe almeno una chance di tornare a giocare nel campionato italiano tramite un processo comunque lungo e tortuoso da non meno di 6/8 mesi per ottenere via libera e idoneità. Esami che quindi saranno fondamentali anche per l’Inter in merito al destino del ragazzo: la FIFA garantisce una copertura sullo stipendio fino a 7,5 milioni di euro lordi, per un’inattività della durata al massimo di 365 giorni senza considerare che il club di Suning ha stipulato una polizza assicurativa sul valore del cartellino.

Tutto poi resterà nelle mani di Eriksen che potrebbe tornare a giocare anche con un defibrillatore in corpo, magari nel campionato olandese. Si tratta ancora di scenari prematuri: lo stesso danese non ha ancora preso decisioni.