L’Inter rispedisce al mittente una super offerta del Chelsea per Lukaku: i nerazzurri fanno muro, ma una condizione può cambiare tutto

Assalto respinto, l’Inter dice no. Il Chelsea si è presentato con un’offerta da 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso ma – secondo quanto riferisce ‘Sky’ – i nerazzurri hanno fatto muro. Proposta respinta anche perché l’attaccante belga non ha mai manifestato l’intenzione di andare via. La volontà del club è quella di continuare con Lukaku, anche se da Londra partiranno nuove offerte e probabili rilanci. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, no alla super offerta del Chelsea per Lukaku

Marotta non ha intenzione di cadere in tentazione, soprattutto se il calciatore non dovesse mostrare segnali di tentennamento. Soltanto nel caso in cui dovesse esserci una presa di posizione di Lukaku a favore del Chelsea, l’Inter potrebbe vacillare davanti ad una nuova proposta.