Calciomercato Juventus, Pisani: "Non prenderei Pjanic, è in fase calante"

Continuano a rincorrersi le voci su un possibile ritorno alla Juventus, agli ordini di Allegri, di Miralem Pjanic. Ma non tutti sono d’accordo

Mentre prosegue la trattativa col Sassuolo per Manuel Locatelli, l’accordo ancora non è stato trovato e le parti continuano a discutere dell’affare, la Juventus guarda con attenzione anche alla possibilità Miralem Pjanic. Il bosniaco è fuori dal progetto dell’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, e vorrebbe tornare a tutti i costi a Torino, dove ritroverebbe l’allenatore Massimiliano Allegri. Lo stesso trainer toscano, al termine del ‘Trofeo Berlusconi’, ha sviato le domande sull’ex Roma, parlando dell’opzione Aaron Ramsey come regista di centrocampo. Ma le voci continuano a rincorrersi con l’agente del calciatore, Fali Ramadani, che continua a tessere la tela per accontentare il suo assistito e riportarlo in Serie A dopo una sola stagione nella Liga, e un esborso di 65 milioni di euro (bonus inclusi) fatto dai catalani nell’estate del 2020.

Calciomercato Juventus, Pjanic bocciato: “È in fase calante da due anni”

Ma non tutti sono convinti del ritorno di Miralem Pjanic a Torino, sponda Juventus, dopo una sola stagione al Barcellona, decisamente negativa a livello personale e di squadra. “Servirà un altro centrocampista, oltre a Locatelli, ad Allegri – le parole di Daniel Pisani, opinionista, a ‘Top Calcio 24’ – Se dovessi scegliere, non prenderei Pjanic. Era già in fase calante nell’ultimo anno alla Juventus, Sarri sul finale di stagione gli preferì altri giocatori, non si vide quasi più in campo. E il Barcellona se ne vuole sbarazzare, lo vuole regalare, sono scettico“. Un giudizio decisamente tranchant che boccia, senza mezzi termini, questa possibilità. Vedremo cosa succederà, nel frattempo le indiscrezioni continuano a circolare con estrema insistenza.