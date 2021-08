La Juventus e Giorgio Chiellini continueranno insieme per altri due anni: accordo per il rinnovo fino al 2023

Ci siamo. Dopo essere rientrato alla Continassa nella giornata di oggi, Giorgio Chiellini è pronto a siglare il rinnovo con la Juventus. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, il capitano bianconero firmerà un biennale fino al 2023 alla stessa cifra degli anni scorsi: 3 milioni di euro netti a stagione. Allegri avrà a disposizione il suo capitano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Come anticipato da Andrea Agnelli in conferenza stampa, è bastato un incontro per definire l’accordo tra la Juventus e Chiellini sul rinnovo. Federico Cherubini, quindi, mette in cassaforte il capitano della Nazionale per i prossimi due anni: un contratto che permetterà al centrale livornese di tentare il CT Mancini anche per il Mondiale in Qatar. Ora, alla dirigenza bianconera non resta che sistemare la questione rinnovo di Paulo Dybala.