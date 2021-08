L’interesse della Juventus non è stato preso in considerazione: Toni Kroos non vuole lasciare Madrid

Toni Kroos non è in vendita. Il tedesco continuerà a giocare al Real Madrid, stando a quanto riportato da ‘Defensa Central’, e potrebbe anche decidere di chiudere la propria carriera con la maglia delle merengues. Il suo contratto va in scadenza il 30 giugno 2023, data in cui il giocatore potrebbe prolungare di un’ulteriore stagione il proprio accordo, in base alle condizioni fisiche. L’alternativa potrebbe essere quella di appendere le scarpe al chiodo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il Real Madrid, intanto, ha deciso di troncare ogni possibile trattativa sul nascere. La Juventus era tra le società che aveva provato a imbastire qualche discorso con il centrocampista tedesco, sondando il terreno, ma senza un’offerta formale: Toni Kroos non ascolta offerte, Carlo Ancelotti nemmeno.

Calciomercato Juventus, Kroos non si muove dal Real

La scelta dell’ex Bayern Monaco, inoltre, è abbastanza chiara: giocherà finché si sentirà forte e in grado di dare il giusto supporto alla propria squadra. Nessun accanimento, insomma, su una carriera che alla fine potrebbe spingerlo a giocare a mezzo servizio.

Sicuramente il primo addio sarà quello alla nazionale tedesca, così da potersi concentrare sulle due prossime stagioni a Madrid, città nella quale – a differenza di tanti altri stranieri – si è subito ambientato. Per cercare di replicare quanto fatto da Zidane da calciatore, quindi, il tedesco attende un ritiro con la maglia blanca, quella che gli ha permesso di vincere tutto e di diventare uno dei migliori nel suo ruolo.