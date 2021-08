La Juventus valuta profondamente la sua rosa sul calciomercato. Il futuro del centrocampista resta in bilico: pista in Inghilterra

La Juventus, con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, è pronta a operare diversi cambiamenti che si riflettono inevitabilmente sotto il profilo tecnico e tattico, ma anche sul calciomercato. In particolare, i bianconeri lavorano, in questa fase, sul centrocampo e su ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane per modificare e completare la rosa.

Un nome che andrà tenuto particolarmente d'occhio e di cui si è parlato in più occasioni nelle ultime settimane è quello di Aaron Ramsey. Il centrocampista ha fatto fatica a esprimersi al meglio in bianconero, anche nell'ultima stagione agli ordini di Andrea Pirlo, che sembrava comunque voler puntare forte sulle qualità del gallese. Caratteristiche tecniche rare e indiscutibili, ma allo stesso tempo una serie di infortuni che in carriera non hanno permesso al calciatore di esprimersi al massimo delle sue possibilità. Ora nuovo bivio sul calciomercato in attesa di capire di più sul suo futuro: sondaggio dall'estero per il gallese.

Calciomercato Juventus, futuro Ramsey: da Allegri alla pista inglese

Massimiliano Allegri potrebbe tentare di rilanciare Ramsey in un nuovo ruolo davanti alla difesa, in cui il gallese potrebbe esprimere al massimo le sue qualità tecniche. Non è, però, l’unica opzione sul tavolo: l’ex Arsenal, infatti, è entrato nel mirino del Newcastle. Secondo quanto riporta ‘Goal’, infatti, sono tanti i club interessati al centrocampista e in particolare gli inglesi avrebbero sondato il terreno per una trattativa con i bianconeri, con Allegri pronto a dare l’ok alla cessione. Siamo ancora nelle fasi iniziali: vedremo se i Magpies affonderanno il colpo per l’ex Arsenal. Ricordiamo che il centrocampista ha un contratto in atto fino a giugno 2023.