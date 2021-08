Calciomercato Inter, rinnovo o addio | Decisione presa su Brozovic

L’Inter ha preso una decisione sul futuro di Brozovic, diviso tra rinnovo e addio in questa sessione di calciomercato

Niente cessione ma nemmeno il rinnovo. Per Marcelo Brozovic si prevede un mese di agosto privo di particolari novità sul suo futuro, nonostante gli interessi internazionali nei suoi confronti e la volontà dell’Inter di estendere il contratto attualmente in scadenza a giugno 2022. Del suo rinnovo, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, si parlerà soltanto a fine mercato. I nerazzurri, infatti, seppur consapevoli del rischio di perderlo a parametro zero tra un anno, intendono lanciare un chiaro messaggio a giocatori e rispettivi procuratori: in tempo di Covid, eventuali ‘ricatti’ non saranno più accettati. L’obiettivo, del resto, è tagliare del 15-20% il costo del lavoro.

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: l’agente chiede l’aumento

L’intenzione dell’Inter resta comunque quella di trattenere il giocatore per poi rinnovare. Brozovic attualmente percepisce 3,5 milioni di euro a stagione, ma il padre/agente, forte anche dei 5 milioni garantiti a Calhanoglu, chiederà un cospicuo aumento. Marotta sarà dunque chiamato a risolvere la questione nei prossimi mesi per assicurare a Inzaghi la felice permanenza del regista croato.