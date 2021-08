Il Chelsea continua a monitorare la situazione Lukaku. E’ il centravanti belga il nome in cima alla lista della spesa per rafforzare l’attacco che ha perso Olivier Giroud

Romelu Lukaku è in cima alla lista della spesa del Chelsea. Il club, vincitore dell’ultima Champions League, vuole regalarsi un bomber e viste le difficoltà nell’arrivare ad Erling Haaland, sta concentrando tutti i propri sforzi sul centravanti dell’Inter.

Sia il calciatore belga che i nerazzurri hanno, però, pubblicamente dichiarato che andranno avanti insieme la prossima stagione ma – come riporta ‘The Telegraph’ – questo non ha ancora scoraggiato il Chelsea, che è consapevole delle difficoltà finanziare del club italiano.

I buoni rapporti con l’agente, Federico Pastorello, inoltre, farebbero ben sperare che alla fine Lukaku possa convincersi a far ritorno in Inghilterra. Il giornale – riporta inoltre – che al momento le richieste dell’Inter sono considerate troppo alte dal Chelsea. Tuchel, grande fan di Lukaku, sarebbe convinto di riuscire a convincerlo a vestire la maglia dei Blues. E’ evidente, però, che per avere il via libera da parte dell’Inter serva un’offerta superiore ai 100 milioni di euro.