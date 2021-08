Il totem nerazzurro, Romelu Lukaku, è tornato prepotentemente nel mirino del Chelsea che fissa anche una deadline per lanciare nuovi assalti

Il grande protagonista dello scudetto dell’Inter, dal punto di vista dei singoli, è stato certamente Romelu Lukaku, capace di innalzare ulteriormente l’asticella del rendimento. IL belga è stato a dir poco decisivo, diventando anche vero e proprio leader dello spogliatoio e capopopolo per la tifoseria meneghina. L’ex United ha quindi assunto un peso specifico immenso nell’ambiente interista, motivo per cui appare complesso pensare ad una sua cessione. Un vero e proprio muro da provare a valicare è quello che si sta ritrovando di fronte il Chelsea, sua ex squadra che vorrebbe riportarlo in quel di Londra. Dopo le avances delle scorse settimane con tanto di proposta di ingaggio da 15 milioni netti a stagione, il club di Abramovich è tornato alla porta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, ancora assalti del Chelsea a Lukaku: ‘no’ e resistenza

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nessun ritocco all’offerta viste anche le cifre già molto alte, ma ancora una volta una richiesta di disponibilità al trasferimento. L’esito non cambia e si prosegue sulla linea del rifiuto con Lukaku che ha ribadito la sua voglia di restare a Milano, città con cui è entrato in simbiosi. La rosea inoltre sottolinea come il Chelsea sia tornato a sondare il terreno con il centravanti belga, provando a fare sul serio. In Inghilterra a questo proposito parlano anche di una vera e propria deadline fissata per l’assalto ad Haaland, oltre la quale si procederà a concentrare tutte le forze sull’attaccante dell’Inter con tanto di proposta da 90 milioni più Alonso, non confermata dalla società meneghina.

La proposta comunque non interesserebbe viste le intenzioni dell’Inter di proseguire insieme a Lukaku, considerato troppo centrale nel progetto oltre che un duro colpo a livello ambientale eventualmente da digerire. Per queste ragioni, non basterebbero neppure 120 milioni di euro cash, qualora mai dovessero arrivare dal Chelsea.