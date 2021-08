Calciomercato Inter, Lukaku al Chelsea | Pro, contro e sostituti

Il Chelsea all’assalto di Lukaku: aspetto tecnico, plusvalenza ed eventuali sostituti, cosa cambierebbe per l’Inter

L’assalto è partito e il Chelsea non ha intenzione di arrendersi. Prima 100 milioni più il cartellino di Marco Alonso, quindi centodieci milioni: entrambe le offerte sono state rispedite al mittente ma Abramovich non è tipo da gettare la spugna facilmente ed ha promesso un ulteriore rilancio. L’Inter e Lukaku restano dell’idea di continuare insieme ma davanti ad un’offerta ancora più consistente le cose potrebbero cambiare. Cosa accadrebbe allora per la squadra di Inzaghi?

Dal punto di vista tecnico la perdita sarebbe notevole. Lukaku è il perno dell'attacco nerazzurro, l'uomo che fa girare tutta la squadra. Non soltanto il realizzatore, capace di fare 24 gol lo scorso campionato, ma anche il regista offensivo, colui che apre gli spazi per i compagni, fa salire la squadra e tiene occupati almeno un paio di difensori avversari. A livello tecnica la perdita sarebbe importante, tanto quanto importante sarebbe il guadagno dal punto di vista economico.

Inter, Lukaku al Chelsea: super plusvalenza

Attualmente Lukaku pesa per 39 milioni di euro sul bilancio dell’Inter. Venderlo a 100 milioni, ad esempio, porterebbe ad una plusvalenza di circa sessanta milioni, alla quale poi aggiungere il risparmio dell’ingaggio. Con i 120 milioni che potrebbero offrire da Londra, la plusvalenza arriverebbe a toccare gli ottanta milioni di euro, garantendo una grande boccata d’ossigeno ai conti della società lombarda.

Inter, Lukaku via: da Vlahovic a Belotti, i sostituti

Certo una parte del gruzzoletto andrebbe reinvestita in un attaccante che possa far rimpiangere il meno possibile Lukaku. Obiettivo primario potrebbe essere Dusan Vlahovic per il quale però la Fiorentina chiede almeno sessanta milioni di euro. Alternativa ugualmente costosa è Zapata dell’Atalanta, mentre affari più low cost – ma anche meno intriganti dal punto di vista tecnico – potrebbero essere Belotti (scadenza 2022 con il Torino) e Jovic (il Real potrebbe cederlo anche in prestito). Riflessioni in corso con l’Inter e Lukaku che vorrebbero continuare insieme e le sirene del Chelsea a tentarli.