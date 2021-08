Il CEO del CSKA Mosca, Roman Babayev, ha parlato del futuro di Nikola Vlasic. Il calciatore croato è uno dei calciatori sul taccuino di Maldini e Massara per rafforzare la trequarti

Nikola Vlasic è un obiettivo concreto del Milan. Come raccontato, però, strappare il centrocampista croato al CSKA Mosca non è per nulla facile. Il club rossonero, al momento, non ha alcuna intenzione di andare oltre l’offerta di un prestito, magari oneroso, con diritto di riscatto. I russi, invece, vorrebbero garanzie nell’incassare 25/30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Vlasic lontano: parla il CEO del CSKA Mosca

Intervenuto ai microfoni di ‘Sport24.ru’, Il CEO del CSKA Mosca, Roman Babayev, ha parlato del futuro di Vlasic, ammettendo che il calciatore piace ad altre squadra ma al momento nessuna offerta ritenuta soddisfacente: “Nikola ha definito la sua posizione, vuole lottare per le competizione europee. Ma volere e avere una tale opportunità sono due cose diverse – ammette Babayev -. Il club dovrebbe ricevere un’offerta all’altezza, ma finora non è arrivata. C’è stato interesse per Vlasic ma non c’è una proposta che il club ritiene idonea”. Ricordiamo che il Milan non è l’unica squadra sulle tracce di Vlasic. Il croato, infatti, piace tanto anche allo Zenit.