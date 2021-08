Dopo il rinnovo di Chiellini altra ufficialità per la Juventus: il club annuncia l’accordo con la società bianconera per Kaio Jorge

Kaio Jorge è un nuovo calciatore della Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, è arrivata l’attesa fumata bianca per l’attaccante del Santos. E’ proprio il club brasiliano ad ufficializzare l’accordo con la società piemontese: “Santos e Juventus – si legge nella nota – hanno stipulato un accordo nella trattativa per l’attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto)”. Nel comunicato si spiega che la Juve ha accettato le richieste per il calciatore che ora potrà giocare in Europa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, arriva Kaio Jorge: i dettagli

Come raccontato dalla nostra redazione, per Kaio Jorge la Juventus sborserà 1,5 milioni di euro più bonus. Il calciatore in settimana arriverà in Italia e firmerà il contratto con il club bianconero. “La Juventus ha accettato le condizioni che riteniamo fossero le migliori in questo momento per il club, visto lo scenario in cui ci siamo trovati” le parole del presidente del Santos Andres Rueda.

Kaio Jorge si metterà quindi presto a disposizione di Allegri che con il brasiliano avrà a disposizione anche la quarta punta per la prossima stagione.