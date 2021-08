Il Santos ha confermato l’accordo con la Juventus per Kaio Jorge: ecco le cifre dell’affarre e dell’ingaggio del brasiliano in bianconero

Alla fine Kaio Jorge vestirà bianconero. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato passo dopo passo la trattativa serrata tra le società, con la Juventus che aveva sorpassato ormai definitivamente il Milan. In serata è arrivato anche il comunicato ufficiale da pate del Santos, che ha annunciato il raggiungimento dell’accordo con la Vecchia Signora.

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, sono confermate anche le cifre dell’affare: ai brasiliani andranno 1,5 milioni di euro subito più 1,5 a fine stagione dopo la qualificazione in Champions League della squadra di Allegri. A questo va aggiunto anche 1 milione di bonus. Per quanto riguarda l’ingaggio di Kaio Jorge, invece, parliamo di 1,3 milioni di euro a salire per cinque anni.