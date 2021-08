Calciomercato Juventus, addio Demiral | Nuovo annuncio sul futuro

La Juventus studia il futuro e prepara le mosse sul calciomercato. Il nome di Merih Demiral resta potrebbe essere presto in uscita: ne ha parlato un grande ex come Andrea Barzagli

Gerarchie in difesa, spesso questione di spazi e di prospettive che non sempre trovano la giusta quadratura. Merih Demiral è ancora una volta, e non è la prima estate, in bilico negli schemi bianconeri. Il difensore continua a essere particolarmente desiderato sul calciomercato, con diversi club che restano alla finestra e in particolare con l’Atalanta che potrebbe concretizzare l’affare, in caso di addio di Romero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una situazione che, dunque, resta incandescente sul calciomercato e che potrebbe portare a un addio nelle prossime settimane. A parlarne è stato anche Andrea Barzagli. Il difensore centrale, infatti, tra i tanti temi trattati ai microfoni di ‘TuttoSport’, ha parlato anche del futuro del centrale, lasciando intuire come una partenza potrebbe essere una soluzione concreta: “Merih l’ho conosciuto nei sei mesi con Sarri: è un difensore che ha bisogno del contatto fisico, ha mezzi importanti, però deve continuare a lavorare come sta facendo per migliorare tecnicamente”. Poi l’annuncio sul possibile addio: “Il mercato è strano e a volte, pur con dispiacere, certi giovani vanno lanciati altrove”.