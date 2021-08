Calciomercato Juventus, sfugge l’obiettivo: c’è la Premier | Agente in Italia

Per la Juventus sfugge l’obiettivo Milenkovic della Fiorentina, per lui c’è la Premier League; agente in Italia

In scadenza di contratto a giugno 2022, Nikola Milenkovic potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Per lui non mancano le pretendenti. In Italia è noto ormai da tempo l’interesse della Juventus di Agnelli, stuzzicata dalle sue qualità e prospettive in chiave ringiovanimento del reparto arretrato. Tuttavia, ad oggi, è più probabile un suo trasferimento in Premier League dove, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono in lizza Liverpool, Tottenham e West Ham.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta offre un triennale | Beffa Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I viola, dal canto loro, avrebbero già bloccato Matija Nastasic dello Schalke 04 per circa 2-3 milioni di euro. L’agente di entrambi i difensori, Fali Ramadani, è arrivato in Italia nelle scorse ore. Si attende quindi un’accelerata sulle due trattative.