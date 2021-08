In casa Juventus attendono tutti di conoscere la decisione finale di Cristiano Ronaldo che sembra indirizzato verso la permanenza ancora per un anno. Poi futuro in MLS possibile

Massimiliano Allegri sta lavorando sulla sua nuova Juventus. Ieri vittoria in amichevole contro il Monza di Galliani al Trofeo Berlusconi in un test che ha dato indicazioni su alcuni calciatori meno impiegati della rosa. Tante le assenze soprattutto in attacco dove non c’era neanche Cristiano Ronaldo, tornato al lavoro agli ordini dell’allenatore toscano, ma ancora impelagato in diverse voci di mercato. Il contratto con la Juventus scadrà a giugno 2022 e si è parlato tanto di un eventuale addio anticipato che però, anche per mancanza di offerte concrete, non è mai arrivato. A queste condizioni Ronaldo potrebbe quindi anche restare ancora in bianconero, per onorare l’ultimo anno di contratto con la società di Agnelli per poi decidere il proprio futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, contatto Beckham-Ronaldo: futuro in MLS

Cristiano Ronaldo ad ora non sembra dunque poter lasciare Torino quest’estate e il fuoriclasse portoghese si dovrebbe così ritrovare a completare il quadriennio alla Juve. Si è parlato molto del futuro del giocatore nelle ultime settimane ma sembra si stia andando verso una chiusura della telenovela anche dopo le ultime parole di Nedved. Intanto secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, il prossimo anno invece Ronaldo andrà a giocare in MLS e nello specifico all’Inter Miami. David Beckham, avrebbe già convinto CR7 che vedrebbe realizzato così uno dei suoi desideri, quello di giocare negli USA.