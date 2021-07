La Juventus di scena a Monza per il Trofeo Berlusconi: i bianconeri avanti con un gol del baby Ranocchia, ma due calciatori nel mirino della critica

La Juventus è di scena sul campo del Monza per il Trofeo Berlusconi. Allegri ha mandato in campo diversi giovani, tra i quali Ranocchia autore del gol del vantaggio. Applausi per lui, mentre le critiche finiscono addosso a due ‘veterani’. Sono Ramsey e Rabiot a non ricevere il plauso dei tifosi che anzi si scagliano addosso ai due centrocampisti anche in maniera molto veemente. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

C’è chi chiede la cessione immediata di entrambi, chi non si accorge della presenza in campo del francese e un altro utente che sottolinea lo scarso apporto del gallese nei suoi due anni in bianconero. Un fuoco amico che colpisce i due giocatori schierato da Allegri dal primo minuto. Per Ramsey la cessione è un’ipotesi in piedi, mentre Rabiot sembra essere un calciatore sul quale il tecnico livornese vuole puntare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare Locatelli: Nedved avvisa il Sassuolo

Ecco alcuni tweet:

Rabiot e Ramsey sono da dare via. Subito. Pellegrini è Ranocchia sono da tenere. Assolutamente #MonzaJuve pic.twitter.com/9wXrxRSeHW — Antonino Caffo (@Connessioni) July 31, 2021

Ah gioca pure Rabiot — Mirko (@Mirko799) July 31, 2021

Rabiot perdilo un altro pallone già che ci sei — Melania Rue (@ruee126) July 31, 2021

Ranocchia in 15 minuti ha già fatto meglio di Ramsey in tutta la scorsa stagione — Joe carnevale (@Joebike17) July 31, 2021

Ranocchia in sedici minuti in amichevole ha fatto più di Ramsey in due anni. — a n d. ۞ (@jaimelvannister) July 31, 2021

Ramsey…??e sei uno in meno👍😀 — TOPJUVE21 (@TOPTITANJUVE488) July 31, 2021

Ranocchia insegna a Ramsey come si fa il centrocampista #MonzaJuve — _Untouchable (@simvcti) July 31, 2021