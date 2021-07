Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United ma a pagare potrebbero essere proprio i Red Devils: i dettagli

Continua a tenere banco la questione Paul Pogba. In scadenza di contratto con il Manchester United nel 2022, il centrocampista francese è dato in uscita ormai da mesi, ma nessuna offerta ha convinto i ‘Red Devils’ a lasciarlo partire. Sul 28enne campione del Mondo c’è da tempo la Juventus ma anche il Psg che potrebbe completare la sua faraonica campagna trasferimenti proprio con Pogba.

Nei giorni scorsi è arrivata un'apertura ad una permanenza in Inghilterra con gli acquisti di Sancho e Varane che hanno aperto una breccia nella convinzione dell'ex Juve. Uno scenario che converrebbe anche al Manchester, almeno stando a quanto riportato dal 'Mirror'.

Calciomercato Juventus, lo United ‘paga’ Pogba

Secondo il tabloid inglese, infatti, il Manchester United pagherebbe lo stipendio di Pogba in caso di cessione, dopo aver utilizzato l'opzione di rinnovo presente nel contratto. Un aspetto che renderebbe meno facile strappare uno sconto ai 'Red Devils'.

Ad ogni modo novità sono attese a breve: Solskjaer vuole sapere il prima possibile se potrà fare affidamento sul francese o, nel caso di cessione, chi sarà il suo sostituto.