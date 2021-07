Oggi è stata giornata di presentazione ufficiale per Maignan al Milan. Ecco le dichiarazioni raccolte in conferenza stampa

È il giorno di Mike Maignan in casa Milan. Il talentuoso portiere francese ex Lille ha vinto il campionato nell’ultima stagione e avrà l’arduo compito di raccogliere la pesantissima eredità di Gigio Donnarumma. Il transalpino ad ogni modo sembra avere le spalle larghe, ed oggi si è presentato in conferenza stampa: “Milan come una famiglia? Ho sentito subito questa aria, oltre che l’alta professionalità del club. Sono molto orgoglioso del titolo di campione di Francia, arrivato grazie ad un lavoro di squadra. Pressioni dopo Donnarumma? Ha dato un grande contributo, ha fatto la sua storia. Ora inizia la mia con il Milan. Lavorerò duramente come ha fatto lui. Dida? E’ stato un grande e sicuramente potrà aiutarmi a crescere”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Maignan ha continuato: “Il mio punto forte è quello mentale e la concentrazione. Dal punto di vista tattico e atletico sono qui per imparare. Ma voglio migliorare sempre. E’ stata una settimana intensa e sono pronto per la partita di domani. Sono ben disposto a lavorare e ad imparare tutto quello che c’è da imparare. E’ stato un grande piacere essere contattato dal Milan. Ho subito confermato che ero pronto per questa avventura. La Serie A è un campionato di grandi professionisti e mi aiuterà a crescere. Quanto è importante saper impostare per un portiere? Il calcio è cambiato ma il ruolo del portiere è rimasto un po’ più classico e deve sapere difendere la porta anche se sicuramente può contribuire in fase di impostazione”.

Infine: “Scudetto? Siamo qui per vincere. Sarà la stagione a farci capire come andrà. Bisognerà avere concentrazione e motivazione per lavorare con professionalità”