Il calciatore della Juventus, Gianluca Frabotta, saluta i bianconeri ed è pronto alla nuova avventura in Serie A: oggi le visite mediche

La Juventus è pronta a dire addio a Gianluca Frabotta. Il terzino sinistro classe 1999 lo scorso anno è stato molto utilizzato da Andrea Pirlo sulla fascia, collezionando ben 17 presenze tra Serie A e coppe, raggiungendo anche la gioia del gol. Per lui però nella nuova Juventus targata Allegri sembrerebbe non esserci spazio, così si è raggiunto l’accordo con il Verona per la sua cessione.

Per lui la nuova avventura al Verona inizierà proprio oggi. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sono programmate per oggi pomeriggio le visite mediche di Frabotta, che poi procederà con la consueta firma del contratto. La Dunque una nuova freccia nell’arco di Di Francesco per la fascia sinistra, che potrà risultare fondamentale nel corso della nuova stagione per alzare l’asticella rispetto alla scorsa stagione e puntare più in alto.

Calciomercato Juventus, Frabotta al Verona: la formula dell’accordo

Gianluca Frabotta diventerà oggi un nuovo giocatore del Verona. Infatti il terzino di proprietà della Juventus svolgerà oggi le visite mediche con i gialloblu per poi proseguire con la firma del contratto. La formula con la quale il classe 1999 si trasferirà in gialloblu è quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Un colpo importante per la rosa del neo tecnico Eusebio Di Francesco.