Gianluca Frabotta, sfumata la possibilità Atalanta, è molto vicino ad approdare al Verona di Di Francesco: ecco la formula

Proseguirà in Serie A la carriera di Gianluca Frabotta. L’esterno sinistro della Juventus, sfumata la possibilità di approdare all’Atalanta, che ha preso Giuseppe Pezzella dal Parma, ha scartato la pista estera rappresentata dal Basilea. Secondo ‘goal.com’, infatti, la sua prossima squadra sarà il Verona. Il club scaligero, guidato in panchina da Eusebio Di Francesco, deve coprire il buco causato dalla partenza di Dimarco e avrebbe scelto il 22enne calciatore romano per rinforzare la fascia sinistra. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Dunque, Frabotta è vicino a lasciare la Juventus per iniziare la sua nuova avventura con la maglia gialloblu.