Inter-Crotone, tifosi contro Kolarov

L’Inter è scesa in campo oggi pomeriggio in amichevole contro il Crotone. Non sono mancate però le lamentele dei tifosi nei confronti di un difensore di Inzaghi

Altra amichevole pre stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi che sta prendendo forma sotto il comando dell’ex allenatore della Lazio. I nerazzurri sono scesi in campo oggi pomeriggio contro il Crotone in un test utile a saggiare lo stato attuale dei campioni d’Italia con tanto di rientri illustri. Molto bene Hakan Calhanoglu con due assist e un gol molto bello nei primi 45 minuti, al contrario di Kolarov è stato bersagliato dai tifosi sui social. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I supporters nerazzurri non hanno infatti visto di buon occhio la prova del difensore serbo e non sono mancati i messaggi di dissenso:

Kolarov quando corre fa fatica — €nZø (@_enz29) July 28, 2021

Kolarov fa fatica a respirare. Figuratevi a correre. — Nackampioned’Italia (@NackaSkoglund89) July 28, 2021

Kolarov mi fa tenerezza ormai, è un Khedira che si regge leggermente in piedi — PandArancio Campione d’Italia e d’Europa (@PandArancio) July 28, 2021

#Kolarov letteralmente un disastro, speriamo di non dover mai avere bisogno di lui 🥶 #InterCrotone — Sabri – la veterinaria 🩺 (@sabry_vet) July 28, 2021

Altra cosa Darmian può fare solo la riserva invece Kolarov devo ancora capire il motivo del rinnovo — Cucito sul Petto 🍋 (@Yuro_23) July 28, 2021