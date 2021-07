Coronavirus, bollettino 28 luglio: 5.696 nuovi casi e 15 decessi

Coronavirus, bollettino 28 luglio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.696 nuovi positivi, per un totale di 4.330.739 di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. Sono stati effettuati 248.472 tamponi per un tasso di positività del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri. Vanno purtroppo anche registrati 15 decessi per un totale di 128.010 vittime dal febbraio dello scorso anno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Romero, arriva l’all in del Tottenham: trattativa difficile

LEGGI ANCHE >>>Inter, UFFICIALE: tegola per Inzaghi, infortunio al ginocchio!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I dimessi ed i guariti sono invece 4.128.568, con un incremento di 1.827 rispetto a ieri. Sono 183 i pazienti ricoverati interapia intensiva per Covid con un saldo di -6 tra entrate e uscite.

• 5.696 contagiati

• 15 morti

• 1.827 guariti

-6 terapie intensive | +74 ricoveri

248.472 tamponi

Tasso di positività: 2,3% (+0,4%)

66.469.852 dosi di vaccino somministrate in totale