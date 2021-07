Brekalo vuole lasciare il Wolfsburg dopo quattro anno e mezzo. Per ora Atletico Madrid avanti a Lazio e Atalanta

Lo scorso 3 luglio avevamo detto che l’ammirazione di Tare per Brekalo era rimasta immutata, ora il Ds della Lazio è tornato a farsi avanti con una concreta richiesta di informazioni. Sarri vuole due esterni per il suo 4-3-3 e il classe ’98 è un profilo molto apprezzato, oltre che più alla portata di altri. Secondo infatti le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Wolfsburg è disposto ad assecondare la richiesta di Brekalo di provare una nuova esperienza dopo quattro anni e mezzo: i tedeschi hanno aperto al prestito, ma con obbligo di riscatto poiché il contratto scade nel 2023 e si corrono dei rischi col semplice diritto, e possono fare uno sconto scendendo magari a 12 milioni di euro più bonus.

La Lazio deve però passare al più presto dalle parole ai fatti, perché l’esterno nativo di Zagabria è molto ambito. Al momento è avanti l’Atletico Madrid, sia rispetto a qualche altro club spagnolo che inglese (vedi il Leeds), sia alle società italiane come appunto la Lazio, così come alla Fiorentina e all’Atalanta (piace molto a Sartori e la ‘Dea’ cerca un’ala brava con entrambi i piedi). Per Brekalo c’è stato in verità anche un sondaggio da parte della Roma, anch’essa a caccia di esterni offensivi per accontentare Mourinho.