Ritiro terminato ad Auronzo di Cadore per la Lazio: la scelta di Sarri per la seconda parte della preparazione che i biancocelesti svolgeranno in Germania

Il ritiro di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, è appena terminato per la Lazio. La ripresa degli allenamenti per gli uomini di Maurizio Sarri nel centro sportivo di Formello è prevista per sabato 31 luglio. Due giorni dopo inizierà il secondo periodo di preparazione estiva in Germania a Marienfeld, in programma dal 2 al 7 agosto, data dell’amichevole contro gli olandesi del Twente allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.

Un ritiro tedesco a porte chiuse lontano da giornalisti e tifosi per concentrarsi al massimo in vista della prossima stagione, dopo il bagno di folla in Veneto sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il campionato biancoceleste inizierà ad Empoli la sera del 21 agosto al ‘Castellani’. Una sfida particolare per Sarri, che proprio lì nel 2014 inizio la sua ascesa nel grande calcio e debuttò in Serie A.