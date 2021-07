La Lazio a cena dopo l’amichevole contro il Padova. Paga mister Maurizio Pioli. Sessione di autografi per alcuni giocatori

Volge al termine il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Dopo l’amichevole pareggiata per 1-1 contro il Padova, la squadra biancoceleste si è ritrovata in un ristorante del paese per la cena di fine rassegna. Presenti giocatori e staff, tutti ospiti di mister Maurizio Sarri, che offrirà il pasto.

Breve sessione di autografi per Milinkovic, Leiva, Hysaj e Radu che si sono fermati con alcuni tifosi prima di fare il loro ingresso nel locale. Prevista poi per domani mattina la partenza per Roma.