Finisce in parità l’amichevole della Lazio contro il Padova. In rete, ancora una volta, Luis Alberto

La Lazio chiude il ritiro con una partita sottotono che oscura in parte il bel gioco e le trame offensive viste nelle precedenti uscite. Nella quarta ed ultima amichevole di Auronzo di Cadore, la squadra biancoceleste non va oltre l’1-1 contro un Padova motivato e ben messo in campo da mister Pavanel.

La Lazio schiera la formazione migliore, confermando il centrocampo di qualità composto da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. La squadra fatica però a trovare profondità e sfoga sulle fasce, dove Lazzari – in una partita scialba – è uno dei pochi a strappare la sufficienza. Proprio da una sua iniziativa arriva una palla dentro per Luis Alberto che calcia a botta sicura, ma Pelagatti salva sulla linea. Sul ribaltamento di fronte, poi, la Lazio viene sorpresa da Della Latta che calcia dal limite e beffa Reina, sorpreso anche da una deviazione di Luiz Felipe.

La Lazio fatica a reagire, ci prova dalla distanza senza fortuna. Tanto nervosismo e poche idee, sino a che Hysaj – al 41′ – trova lo spunto sulla sinistra, viene messo giù in area e guadagna un calcio di rigore trasformato – con freddezza da Luis Alberto. Nella ripresa è sempre il ‘Mago’ a trascinare i suoi, fermato solo dal palo con un tiro dal limite. Un violento acquazzone si abbatte poi sul campo Zandegiacomo, complicando ulteriormente le trame di gioco. Mister Sarri prova a dare una scossa con i cambi, ma solo Romero prova a far scattare qualche scintilla, senza successo. Tanto gioco a centrocampo e poche emozioni: la partita scivola via senza ulteriori emozioni. Finisce 1-1 tra Lazio e Padova, che lascia il ritiro di Auronzo con qualcosa da rivedere sul piano dell’intensità e del carattere.

Il tabellino

LAZIO-PADOVA 1-1

Marcatori: 18′ Della Latta (P), 42′ Luis Alberto (rig.) (L),

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (64′ Fares), Luiz Felipe (64′ Vavro), Patric (64′ Radu), Hysaj (46′ Marusic); Milinkovic (C) (46′ Cataldi), Leiva (64′ Akpa), Luis Alberto (64′ Escalante); Felipe Anderson (46′ Romero), Caicedo (46′ Muriqi), Raul Moro (64′ André Anderson)

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Radu, Marusic, Kamenovic, Vavro, Durmisi, Fares, Cataldi, Akpa-Akpro, Bertini, Escalante, Shehu, Romero, Maistro, André Anderson, Jony, Muriqi, Adekanye

Allenatore: Maurizio Sarri

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Pelagatti (46′ Andelkovic), Valentini, Gasbarro, Kirwan; Hraiech (55′ Vasic), Ronaldo (C) (46′ Buglio), Della Latta (46′ Santini); Jelenic (46′ Settembrini), Nicastro (46′ Paponi), Bifulco (46′ Biasci)

A disposizione: Burigana, Fortin, Andelkovic, Biasci, Buglio, Chiricò, Franchini, Ilie, Moro, Paponi, Piovanello, Santini, Settembrini, Vasic

Allenatore: Massimo Pavanel

ARBITRO: Dario Duzel (Sezione di Castelfranco Veneto)

Assistenti: Monfregola – Della Mea

Dall’inviato Marco Barbaliscia