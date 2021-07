L’Inter ha accolto nuovamente Arturo Vidal che ha preso la parola dopo le vacanze e l’esperienza in Copa America

Non è stata una stagione esaltante quella scorsa per Arturo Vidal, che tra infortuni e un rendimento sottotono non ha rispettato le aspettative di Conte e dell’ambiente nei suoi confronti. Per queste ragioni nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile addio. Lo stesso cileno, di rientro dopo la Copa America ha parlato a ‘Inter TV’: “Sono felice di essere di nuovo qui dopo le vacanze. Ho sentito Lautaro dopo la vittoria dell’Argentina. Ha fatto qualcosa di davvero importante, gli ho fatto i complimenti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il centrocampista dell’Inter ha quindi suonato la carica in merito al suo rientro in nerazzurro: “Ho conosciuto il mister, è un allenatore importante, che ti fa sentire bene. Quest’anno dobbiamo fare bene in campionato e in Champions League. Dobbiamo riconfermare lo Scudetto e andare avanti il più possibile in Europa. Ho tanta voglia di tornare in campo. L’anno scorso ho perso gli ultimi mesi della stagione, quest’anno voglio essere al 100% e dimostrare a tutti chi è Vidal. Voglio tornare ad essere il Vidal che tutti conoscono”.