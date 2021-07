Andre Onana è nel mirino anche dell’Inter, del futuro del portiere camerunese ha parlato Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dell’Ajax

Con Samir Handanovic ormai sempre più vicino a concludere la propria carriera, l’Inter si guarda intorno per il prossimo numero uno. I nerazzurri studiano diversi profili a cui affidare il ruolo di titolare una volta terminato il ciclo con l’estremo difensore sloveno. Tra questi profili c’è Andre Onana. L’estremo difensore, nazionale del Camerun, piace molto in casa nerazzurra, ma come raccontato da Calciomercato.it la concorrenza è particolarmente elevata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Amichevole, Inter-Crotone 6-0 | Calhanoglu show. Lukaku resta a secco

A riguardo ne ha parlato anche Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dell’Ajax, a ‘Voetbal International’: “Il caso di Onana è complesso ed è difficile dare una valutazione corretta”. Il portiere ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e su di lui ci sono anche Arsenal e Lione. I francesi in particolare sarebbero interessati, ma l’offerta, riferiscono dall’Olanda, non piace all’Ajax. “Capisco che la situazione Onana possa ingolosire diversi club. Con un contratto più lungo e senza la squalifica varrebbe trenta milioni, è uno dei cinque portieri più forti in Europa e capisco quindi che tanti lo vogliano. I club possono agire in fretta o sperare di prenderlo a zero tra sei mesi quando la concorrenza può però aumentare” ha concluso Overmars.