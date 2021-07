Amichevole, Inter-Crotone 6-0 | Calhanoglu show. Lukaku resta a secco

Le ultime Inter news registrano il successo contro il Crotone della squadra di Inzaghi. Brilla Calhanoglu, 45 minuti per Lukaku

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Inter vince e convince, trascinata da Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è stato il trascinatore della netta vittoria 6-0 ottenuta dai nerazzurri in amichevole ad Appiano Gentile contro il Crotone. Tre gol per tempo e nei primi quattro c’è lo zampino dell’ex milanista: suo il corner che porta all’incornata vincente del giovane Satriano per sbloccare il match. Poi l’imbeccata per il raddoppio di Dimarco con un sinistro sul primo palo e, prima dell’intervallo, azione personale con destro a giro all’angolino. La ripresa si apre ancora all’insegna di Calhanoglu con un assist per il diagonale di sinistro di Pinamonti. La quinta rete porta la firma di Sensi, bravo a sfruttare sotto misura un pallone recuperato da Brozovic. Proprio il centrocampista croato chiude i conti con un tiro da dentro l’area di rigore sul servizio di Lukaku. Il bomber belga ha giocato tutta la ripresa sfiorando in un paio di occasioni il gol. L’avversario non era di certo di livello, ma la squadra di Inzaghi è sembrata già in buona forma.