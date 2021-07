CM.IT | Napoli, infortunio Demme: il centrocampista si opera, i dettagli

Il centrocampista del Napoli Diego Demme, dopo l’infortunio al ginocchio, ha deciso di operarsi: le ultime sull’azzurro.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, Diego Demme si opererà al ginocchio destro che ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo con lesione d’alto grado al collaterale mediale. Non sarà un intervento complesso, niente artroscopia o operazione di pulizia ma semplicemente un’azione per suturare il distacco distale del legamento a causa dell’infortunio patito nell’amichevole del Napoli contro la Pro Vercelli.

L’operazione non inciderà sui tempi di recupero, che resteranno di 9-10 settimane ma darà dei benefici alla stabilità del ginocchio sul lungo termine. Non è ancora noto dove sarà svolto l’intervento, il Napoli propone Villa Stuart ma deciderà insieme a Demme, che intanto in questi giorni ha incassato la solidarietà dei compagni di squadra che sperano di ritrovarlo in campo quanto prima.