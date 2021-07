La strategia del Napoli dopo l’infortunio di Diego Demme che dovrà stare fuori almeno due mesi: il punto sul centrocampo

Come anticipato nella giornata di ieri, il Napoli dovrà fare a meno di Diego Demme per almeno due mesi. L’infortunio del ‘Pizarro’ di Luciano Spalletti, però, non smuove di molto le acque del calciomercato partenopeo. Aurelio De Laurentiis aveva già in mente di prendere un centrocampista, visto il ritorno di Bakayoko al Chelsea. Il profilo sarà diverso: si cerca un giocatore di struttura, ma allo stesso tempo più rapido del francese. La crisi post pandemia ha inciso sulle casse di tutti i club, tra cui anche il Napoli. Il ds Giuntoli sta lavorando su due liste di obiettivi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Infortunio Demme, il Napoli aspetta: Vecino tra i ‘papabili’

La prima, quella che porta a giocatori importanti del calibro di Zakaria e Koopmeiners, che però non verranno inseguiti senza prima una cessione. L’indice di liquidità della FIGC influisce ed è per questo che la seconda lista del direttore sportivo è quella più praticabile. Profili più fattibili, anche in prestito, che sostituirebbero nella rosa partenopea Bakayoko.

L’attesa fa aprire delle porte inaspettate, ecco perché si attenderà ancora qualche settimana prima di portare a casa l’agognato centrocampista. Che potrebbe essere Matias Vecino, al momento incedibile per l’Inter. L’infortunio di Demme, per ora, non cambia i piani di De Laurentiis. Intanto, c’è attesa per il ritorno di Fabian Ruiz, che rientrerà venerdì dalle vacanze post Euro 2020.