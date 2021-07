CM.IT | Napoli, distorsione per Demme: entità e tempistiche dell’infortunio

Distorsione al ginocchio per Demme nel corso dell’amichevole con la Pro Vercelli: le ultime di Calciomercato.it sul centrocampista del Napoli

Il Napoli ieri ha giocato e vinto contro la Pro Vercelli per 1-0 nella seconda amichevole stagionale. Spalletti, però, non può gioire completamente visto l’infortunio di Diego Demme. Il centrocampista tedesco ha subito un fallo da Comi e si è accasciato al suolo dolorante intorno al 16′. Accompagnato all’uscita dal Campo Sportivo di Carciato dallo staff medico, ha svolto una prima diagnosi già ieri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Demme ha subito una distorsione al ginocchio di secondo-terzo grado, con conseguente interesse dei legamenti. La sensazione è che, dopo la prima diagnosi, saranno circa due i mesi di stop. Ulteriori accertamenti verranno effettuati nei prossimi giorni a Castel Volturno, soprattutto per capire quanto sono coinvolti i legamenti.