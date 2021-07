Calciomercato Juventus, Locatelli ha fretta: le ultime

Calciomercato Juventus, continua il forcing dei bianconeri per Locatelli: il giocatore a sua volta ha un desiderio.

Ore importanti per la Juventus e per l’affare Locatelli. I bianconeri e il Sassuolo si incontreranno nuovamente a breve per provare a trovare la quadra per la cessione del centrocampista della Nazionale. Ci si attende un passo avanti da parte del club piemontese, rispetto all’ultima offerta da 30 milioni di euro, ritenuta insufficiente. Intanto, il giocatore, dal canto suo, ha fretta di risolvere la questione.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, Locatelli vorrebbe evitare di passare in ritiro da Sassuolo. Una situazione che sarebbe per lui imbarazzante. Al rientro dalle vacanze, previsto nei prossimi giorni, vorrebbe già unirsi alla Juventus. Scopriremo presto se sarà così.