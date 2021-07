Calciomercato Serie A, il difensore non rinnova | Le big pensano al ritorno

Rudiger può tornare in Serie A: dopo essersi avvicinato negli anni precedenti, adesso l’imminente scadenza del contratto agevolerebbe il trasferimento

Dalla cessione in Premier League nel 2017 a oggi Antonio Rudiger ha vissuto dei momenti altalenanti con la maglia del Chelsea: il futuro dell’ex difensore della Roma non è mai stato fortemente ancorato ai Blues, tanto da esser stato accostato diverse volte a un possibile rientro in Italia. Il nazionale tedesco nelle ultime due stagioni non ha superato le venti presenze in Premier League e il sogno di poter tornare a giocare in Serie A non si è mai sopito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato, niente Inter: ecco a chi serve di più

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Con un contratto in scadenza a giugno del 2022, sarà difficile vedere Rudiger rinnovare con il Chelsea: dopo quattro anni, quindi, l’esperienza inglese potrebbe arrivare al termine ed è scontato che diverse squadre italiane potrebbero farsi avanti. A 28 anni d’altronde il tedesco può continuare a essere fondamentale in un campionato che ben conosce, andando a riprendersi un’esperienza europea che gli è mancata in questi ultimi anni, nonostante la vittoria della Champions League appena due mesi fa. Già in passato Rudiger ha mancato di poco il trasferimento in Serie A e adesso le condizioni sembrano tutte favorevoli.