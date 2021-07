Futuro di Brozovic in dubbio in casa Inter, nel sondaggio proposto su Twitter ecco la scelta dei tifosi sulla squadra a cui il croato farebbe più comodo

Tra i tanti big di Serie A che ancora devono rinnovare il proprio contratto c’è pure Marcelo Brozovic. L’accordo tra l’Inter e il croato scadrà nel 2022 e Simone Inzaghi ha già fatto capire come il giocatore rivestirà un ruolo fondamentale per il suo gioco. La situazione contrattuale preoccupa e non poco e proprio su questo tema abbiamo deciso di incentrare il sondaggio promosso da Calciomercato.it sulla sua pagina Twitter.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Abbiamo infatti chiesto a quale squadra farebbe più comodo il centrocampista classe 1992. Il 33,7% dei follower ha risposto Juventus. Una minima percentuale in più rispetto ai 32,6% che hanno scelto l’Inter. Più defilato il Tottenham con il 19,6% delle preferenze. Il 14,1% ha scelto invece altro.