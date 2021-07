Il Real Madrid punta ad un grandissimo colpo in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno resta Mbappe: niente affondo per Haaland

Il nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti prenderà presto forma. Il tecnico italiano si è ritrovato al centro di una vera e propria rivoluzione dei ‘Galacticos’ che hanno lasciato andare il capitano Sergio Ramos a cui farà molto presto seguito anche Raphael Varane. Via quindi due pilastri della squadra che negli ultimi anni è stata in grado di vincere praticamente tutto soprattutto sotto la guida di Zinedine Zidane. Per ripartire però Florentino Perez ha un solo grande nome in mente: Kylian Mbappe. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, il Real Madrid punta solo su Mbappe: via libera Haaland

Come evidenziato da ‘DonDiario.com’, per il Real Madrid non c’è altro scenario per questa estate al di là dell’ingaggio di Kylian Mbappe, escludendo quindi l’opzione Erling Haaland. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022, ma il club madrileno lo vuole subito e farà tutto il possibile per ingaggiarlo quest’anno. Sanno comunque che il PSG insisterà per il rinnovo e faranno tutto il possibile per impedirne la permanenza a Parigi. Qualora non fosse possibile portare subito Mbappe a Madrid, gli spagnoli hanno deciso comunque di non andare su Haaland questa estate spendendo una cifra importante. Via libera per la concorrenza quindi sul norvegese che piace a mezza Europa, Juventus compresa. Il piano è arrivare alla firma di Mbappe all’ultima settimana di agosto e fare pressione sul PSG con una buona offerta. Ciò che è certo è che Haaland al contrario non arriverà al Real questa estate. Le altre possono pensarci.