Nome nuovo in ottica calciomercato Parma. I ducali sono sulle tracce di Akujobi, terzino dell’Heerenveen

Tornare subito in Serie A. Il Parma ha un obiettivo ben preciso dopo la retrocessione a sorpresa della scorsa stagione e per questo sta cercando di costruire una squadra in grado di dominare il campionato. Già chiusi due colpi a costo zero come quelli di Buffon e Vazquez, adesso i ducali sono alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra da mettere a disposizione di mister Maresca. A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i gialloblu sono interessati ad Hamdi Akujobi, terzino nigeriano (ma con passaporto olandese) classe 2000 che milita attualmente nell’Heerenveen, club con il quale andrà in scadenza di contratto a giugno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Buffon: “Sogno il Mondiale” | Retroscena su Pirlo e Atalanta

Qualora dovessero fallire le trattative per il rinnovo, si aprirebbe la strada della cessione. Il Parma dovrà fare i conti con una folta concorrenza sia italiana che straniera: su Akujobi hanno messo gli occhi anche club di Serie A, oltre che tedeschi, olandesi e turchi.