Calciomercato Lazio: ‘enigma’ Lazzari, ma Sarri lo loda | Gli scenari

Continua il lavoro di Maurizio Sarri nel plasmare la rosa della Lazio a sua disposizione: ecco la situazione relativa a Manuel Lazzari

La Lazio lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa che possa rispondere alle esigenze tattiche di Maurizio Sarri. Il cambio dal 3-5-2 di Simone Inzaghi al 4-3-3 è netto, e alcuni rinforzi sono già sbarcati ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo dei biancocelesti. La rosa non è ancora completa, ma per vedere volti nuovi è necessario vendere per sistemare l’indice di liquidità. Tra i possibili partenti c’è anche Manuel Lazzari, difeso a più riprese dall’allenatore, ma chiamato a un duro lavoro per adattarsi al nuovo ruolo. Manuel Lazzari è infatti uno di quei calciatori che più ha risentito del cambio modulo. Mister Sarri lo sta utilizzando da terzino destro, ma l’ex Spal ha sempre giocato come quinto e deve faticare il doppio per fare propri i meccanismi difensivi di una disposizione a quattro. Qualche incertezza l’ha mostrata e, da titolare inamovibile, ora è in competizione con Adam Marusic per un ruolo non prettamente suo. Il montenegrino – più abituato per aver fatto il terzino anche in Nazionale – è in vantaggio e questa situazione può alla lunga pesare.

Calciomercato Lazio, Lazzari in difficoltà: i possibili scenari

Lazzari è apparso più in difficoltà del compagno anche nell’ultima amichevole contro la Triestina, nella quale ha giocato solo il secondo tempo: è uscito dal campo convinto di non aver dimostrato tutte le sue qualità, ma a tranquillizzarlo c’è sempre Sarri: “Ha grande gamba e grande qualità, si può tranquillamente adattare al 4-3-3”, aveva detto nella conferenza stampa di presentazione. Una sensazione rafforzatasi, in parte, con le prime prove tattiche ad Auronzo. Anche Lazzari ha sottolineato a più riprese di essere “curioso del nuovo ruolo, che potrebbe anche facilitargli un ritorno in Nazionale da protagonista”.

La situazione terzini in casa Lazio sembra però definita e l”enigma’ tattico non preoccupa più di tanto il mister: Sarri vuole tenersi Marusic e Lazzari a destra, con Hysaj e Kamenovic a sinistra. Le priorità del mercato Lazio sono al momento altre, ma un’uscita va chiusa e – se Correa non dovesse partire – potrebbe esserci un nuovo assalto dalle big per Lazzari. La Lazio – che lo ha prelevato dalla Spal per 17 milioni di euro – ne chiede almeno 20 per liberarlo: una cifra al momento non spendibile per l’Inter, squadra che più di tutti si era interessata al suo profilo. Mister Simone Inzaghi lo ha voluto fortemente alla Lazio e lo riabbraccerebbe volentieri a Milano, con il giocatore che ritroverebbe la sua ‘confort zone’. Il futuro di Lazzari, però, è al momento biancoceleste e le indecisioni hanno l’aria di essere passeggere.

Marco Barbaliscia