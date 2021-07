Calciomercato Cagliari, futuro Godin | Confermato: domani l’incontro

Il futuro di Diego Godin non è ancora stato deciso: domani c’è l’incontro con il presidente del Cagliari Giulini

Il giocatore con lo stipendio nella rosa del Cagliari è Diego Godin, difensore centrale che con l’Uruguay ha disputato 5 partite nell’ultima Copa America. Percepisce 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2023, una cifra che il club sardo non può più sostenere. Anche perché si tratta di un classe ’86, che chiaramente non può essere rivenduto e quindi generare introiti utili per il mercato in entrata. Oltre un mese fa, Calciomercato.it vi aveva raccontato di come il Cagliari e Godin stiano trattando la rescissione del contratto.

Oltre a questa soluzione, il futuro di Godin potrebbe essere in Turchia. Secondo il giornalista Yagiz Sabuncouglu, il Besiktas ha fatto un’offerta ufficiale al difensore uruguaiano. Domani è previsto l’incontro con il presidente Giulini.