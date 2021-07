La Juventus potrebbe presto riabbracciare Miralem Pjanic. L’affare sarebbe in dirittura d’arrivo, grazie all’addio di Ramsey

Miralem Pjanic potrebbe presto tornare ad essere un calciatore della Juventus. L’avventura al Barcellona è pronta a chiudersi dopo una sola stagione, per nulla positiva. La permanenza di Koeman, sulla panchina blaugrana, con cui non è scattato il feeling, ha spinto il suo entourage a cercare una nuova squadra.

Il calciatore, come raccontato in questi ultimi giorni, è stato offerto anche a Inter e Roma, ma la Juventus è stata sempre la sua prima scelta. Ora, si legge, su ‘Sport.es’, ci sarebbero le condizioni per portare al termine la trattativa: la versione online, conferma che l’addio di Ramsey è ormai vicina. Per il gallese dovrebbe concretizzarsi a breve il suo ritorno in Inghilterra (si tratta con Wolves e Tottenham).

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: ecco Pjanic

Con l’addio dell’ex Arsenal ci sarebbe così spazio per il colpo Pjanic, pronto a ridursi l’ingaggio per unirsi alla squadra di Allegri. Per il bosniaco sarebbe pronto un contratto di un anno con opzione per un altro . L’affare – si legge – potrebbe addirittura concretizzarsi in settimana.